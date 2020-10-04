Выборы-2020. Политические партии потратили на кампанию 669 миллионов сомов

На специальные счета избирательных фондов политических партий в целом поступило 668 миллионов 864 тысячи 906 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, израсходовано 668 миллионов 582 тысячи 779 сомов. Остаток — 21 миллион 303 тысячи.

На покрытие расходов, связанных с избирательной кампанией, из средств фондов партий израсходовали 521 миллион 794 тысячи сомов. Из которых на оплату избирательного залога — 80 миллионов. Больше всего денежных средств было израсходовано политическими партиями на предвыборную агитацию — 384 миллиона 839 тысяч сомов. На агитацию через организации телерадиовещания — 150 миллионов 81 тысячу сомов; на агитацию через редакции печатных и интернет-изданий — 108 миллионов 861 тысячу.