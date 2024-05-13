Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не министр обороны

Сергей Шойгу уволен с поста министра обороны Российской Федерации, который он занимал с 2012 года. Вместо него приходит Андрей Белоусов, бывший первый заместитель председателя правительства РФ. Андерю Белоусову 65 лет. Эксперты по кремлевской политической кухне отмечают, что Белоусов не принадлежит ни к одному клану или политической группировке и у него никогда не было собственной команды.

Фото из интернета. Андрей Белоусов

В 2012-13 годах Андрей Белоусов занимал должность министра экономического развития РФ,затем, до января 2020 года был помощником президента и уже потом был назначен первым заместителем председателя правительства. Также Андрей Белоусов является председателем совета директоров ОАО «Российские железные дороги».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков так объяснил решение Владимира Путина назначить гражданского в министерство обороны: «ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей».

При этом, начальник генерального штаба Российской Федерации Валерий Герасимов остается на своем посту. Так же, как и руководители других силовых ведомств.

Что касается Сергея Шойгу, то он назначен секретарем совета безопасности России. Его предшественник Николай Патрушев освобожден «в связи с переходом на другую работу». Куда пойдет главный «ястреб» и идеолог «партии войны», пока не ясно. Инсайды не исключают, что Патрушев может быть назначен пожизненным сенатором.