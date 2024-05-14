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Власть

Минэнерго строит малые ГЭС в два раза дороже, чем частники — депутат

На заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Чингиз Айдарбеков поинтересовался, почему Минэнерго строит малые ГЭС в два раза дороже, чем частные предприниматели.

Парламентарии обсуждали проект «Развитие возобновляемой энергетики Кыргызской Республики», который предусматривает привлечение средств Международной ассоциации развития в $80,2 миллиона.

Проект состоит из трех компонентов. По первому, как отметил министр энергетики Таалайбек Ибраев, $43,3 миллиона выделяется на реабилитацию и строительство малых гидроэлектростанций. В частности на реконструкцию Быстровской ГЭС (8,7 мегаватта) предусмотрено $3 миллиона. На строительство новой ГЭС (19 мегаватт) на реке Тар планируется потратить $38,6 миллиона.

«Почему на каждый мегаватт собираетесь тратить по $2 миллиона? Частный сектор, инвесторы закладывают максимум по 1 миллиону на каждый мегаватт. Почему у вас так дорого?» — спросил Чингиз Айдарбеков.

Таалайбек Ибраев ответил, что на строительство ГЭС «Бала-Саруу» мощностью 25 мегаватт потрачено $36 миллионов. Его запуск запланирован на 20 мая.

«Счетная палата совместно с ревизионной комиссией проверила все израсходованные средства на строительство ГЭС «Бала-Саруу». По $1 миллион за каждый мегаватт закладывают те, кто строит малые гидроэлектростанции на арыках. Их стоимость может даже доходить и до $800 тысяч. А мы будем строить и линии до самих подстанций», — сказал глава Минэнерго.

Он отметил, что в проекте прописаны все расходы с расшифровкой до одного доллара.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293936/
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