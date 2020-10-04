Небывалое единогласие. В Сети обсуждают итоги выборов в Кара-Суу и Кара-Кульдже

В соцсетях опубликовали фотографии итогов голосования на одном из избирательных участков в селе Кара-Кульджа Ошской области.

На избирательном участке № 5011 проголосовали 1 тысяча 486 человек. Все они единогласно отдали предпочтение партии «Биримдик».

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Схожая ситуация в городе Кара-Суу Ошской области. На УИК № 5198 проголосовали 1 тысяча 644 избирателя. Из них 1 тысяча 600 отдали свои голоса за партию «Мекеним Кыргызстан».

Фото Telegram

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