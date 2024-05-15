Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране

Полгода назад Нурлан переехал из Кыргызстана в Москву, чтобы работать таксистом. Сразу встал вопрос о том, как быть на связи с семьей, которая осталась на родине. Сотовых операторов в России много, но не все предлагают выгодные условия. У одних дорого, другие навязывают дополнительные услуги и подписки, а третьи вообще не оформляют карту без гражданства. Но Нурлан нашел решение и рассказал о нем для наших читателей.

О том, как искал сотового оператора

В декабре 2023 года я переехал в Россию по работе. Мне сразу понадобилась сим-карта с быстрым интернетом. В выборе мобильного оператора для меня были важны такие моменты:

1. Чтобы сотовый оператор оформлял сим-карты нерезидентам, потому что у меня нет российского гражданства.

2. Чтобы получить симку можно было быстро.

3. Чтобы связь стоила не очень дорого.

4. Чтобы оператор не обманывал и не снимал с меня лишние деньги.

По этим критериям выбрал «Тинькофф Мобайл». Это известный сотовый оператор в России, у которого нет офисов или салонов связи. Оформить сим-карту, пополнить счет, настроить тариф или посмотреть историю трат можно на сайте или в мобильном приложении. Для меня это был большой плюс, потому что я не знал Москву и боялся заблудиться. Да и времени не было стоять в очереди в салоне.

Я заполнил заявку на сайте «Тинькофф Мобайл». Это было нетрудно и заняло всего 7 минут. В конце заявки мне предложили указать время и место встречи для получения сим-карты. Я вбил адрес хостела, где остановился, и указал удобные часы.

Представитель «Тинькофф Мобайл» приехал ко мне уже на следующий день. Доставка была бесплатная.

Как я звоню родным

Я скачал приложение «Тинькофф Мобайл» и настроил тариф так, как мне надо. Можно подключить пакеты минут и интернета нужного размера, а еще выбрать безлимитные сервисы: мессенджеры, видео, музыку или соцсети. В общем платить только за нужное.

Конечно, я сразу подключил опцию «Безлимитные мессенджеры», чтобы общаться с близкими без ограничений. Теперь я могу болтать с женой по видеосвязи хоть весь выходной — и с меня не снимут ничего дополнительно. Это гораздо удобнее и дешевле, чем звонить по обычному телефону. А еще я не боюсь, что у меня закончится интернет и я останусь без связи на работе.

Что еще хорошего в связи «Тинькофф Мобайл»

Как я уже говорил, мне было важно, чтобы оператор не обманывал и не снимал лишние деньги. У «Тинькофф Мобайл» с этим все в порядке — нет никаких скрытых подписок и навязанных услуг. А через приложение я всегда могу посмотреть, на что ушли деньги и вовремя пополнить счет.

Еще мне нравится, что оператор заботится о моей безопасности. Если мне звонит спамер или мошенник, его номер блокируют. При этом «хорошие» телефоны могут дозвониться до меня без проблем.

В общем эта сим-карта для меня идеальна. Если вы тоже собираетесь в Россию и хотите общаться с семьей по видеосвязи, рекомендую «Тинькофф Мобайл». Оставить заявку на карту можно по этой ссылке. Вы и ваши родные точно останетесь довольны!