Мужчина украл из контейнера на Ошском рынке 93 норковые шапки, 10 успел продать

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину по подозрению в краже большого количества норковых шапок, сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Общий ущерб составил 511 тысяч 500 сомов.

«12 мая в УВД Ленинского района обратился Р.Т. и просил принять меры в отношении неизвестного, который в тот же день вскрыл торговый контейнер на Ошском рынке и украл 93 норковые шапки. Факт зарегистрирован по статье «Кража» УК КР», — говорится в сообщении.

Сотрудники милиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 38-летний М.А., который уже успел продать десять шапок. Во время обыска изъято 83 головных убора.

Задержанный водворен в ИВС, следствие продолжается.