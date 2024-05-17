«Мои братья не воры и казиношники». Президент вновь о видео с золотыми слитками

Президент Садыр Жапаров в интервью информагентству «Кабар» вновь прокомментировал скандальный ролик со слитками золота. На видео показаны якобы золотые слитки, подготовленные к вывозу из страны.

Главе государства сказали, что большинство расследований или событий с золотом связывают с его братом Сабыром Жапаровым, о котором также упомянул депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

На что Садыр Жапаров ответил, что его братья не являются ворами или казиношниками, как Исхак Масалиев.

«Они не из тех, кто воровал у Кыргызстана, проигрывал миллионы в зарубежных казино и жил на широкую ногу, прикрываясь авторитетом отца. Мои братья привлекают инвестиции. Я всегда напоминаю им и своей семье: «Не повторяйте ошибок прошлого. Помните, что вы проведете всю свою жизнь в КР, будьте с народом!» Я тоже не намерен повторять ошибок тех, кто был до меня. Я не вовлекаю свою семью и братьев в дела государства. У меня хватит сил на это», — отметил президент.

Садыр Жапаров добавил: если у Исхака Масалиева, Адахана Мадумарова или Болота Темирова есть сомнения в том, что воровство происходит не только в золотодобывающей отрасли, но и в других сферах, то он готов сегодня создать народную контрольную комиссию и сделать из них ведущих экспертов.

«Надо выявлять тех, кто ворует. Нам это пойдет только на пользу. Мы готовы заставить воров вернуть украденное в десятикратном, стократном размере. Тут сложилась такая ситуация, что «в чужом глазу соринку видит, в своем бревна не замечает». Если предоставите нам доказательства воровства не только на золоторудных месторождениях, но и в любой отрасли, мы немедленно остановим кражи и накажем виновных. Мы не обращаем внимания на тех, кто просто распространяет лживые и фейковые видеоматериалы и преследует свои подлые цели. У нас нет на это времени», — сказал глава государства.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось короткое видео с четырьмя коробками, наполненными якобы слитками золота. Голос за кадром некоему Сабыру ава отчитывается о подготовке груза к отправке. Учитывая, что родного брата президента зовут Сабыр Жапаров, семью главы КР стали обвинять в незаконном вывозе золота из республики.