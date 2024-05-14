Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека

Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили схематическую карту административной границы столицы. Решение принято на внеочередной сессии.

Как отметил вице-мэр Азамат Кадыров, карта разработана ГПИ «Кыргызгипрозем». Он добавил, что в состав города, помимо земель приграничных айыльных аймаков, вошли территории ипподрома в Военно-Антоновке и аэропорта «Манас».

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев объяснил, что на сессии не идет речь об утверждении новых границ. «Мы должны зафиксировать схематическую карту, потом материалы будут внесены в Жогорку Кенеш для утверждения», — уточнил он.

Фото с сайта БГК. Схематическая карта административной границы Бишкека

Напомним, в результате административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи. Поэтому возникла необходимость пересмотра существующих границ столицы.