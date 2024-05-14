Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека

Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили схематическую карту административной границы столицы. Решение принято на внеочередной сессии.
Как отметил вице-мэр Азамат Кадыров, карта разработана ГПИ «Кыргызгипрозем». Он добавил, что в состав города, помимо земель приграничных айыльных аймаков, вошли территории ипподрома в Военно-Антоновке и аэропорта «Манас».
Председатель БГК Куванычбек Конгантиев объяснил, что на сессии не идет речь об утверждении новых границ. «Мы должны зафиксировать схематическую карту, потом материалы будут внесены в Жогорку Кенеш для утверждения», — уточнил он.
Напомним, в результате административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи. Поэтому возникла необходимость пересмотра существующих границ столицы.
Справка 24.kg
В состав города вошли:
- айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;
- айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;
- село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
- жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;
- жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
- контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;
- село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.