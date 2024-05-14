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Власть
Сюжет: Территориальная реформа

Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека

Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили схематическую карту административной границы столицы. Решение принято на внеочередной сессии.

Как отметил вице-мэр Азамат Кадыров, карта разработана ГПИ «Кыргызгипрозем». Он добавил, что в состав города, помимо земель приграничных айыльных аймаков, вошли территории ипподрома в Военно-Антоновке и аэропорта «Манас».

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев объяснил, что на сессии не идет речь об утверждении новых границ. «Мы должны зафиксировать схематическую карту, потом материалы будут внесены в Жогорку Кенеш для утверждения», — уточнил он.

с сайта БГК
Фото с сайта БГК. Схематическая карта административной границы Бишкека

Напомним, в результате административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи. Поэтому возникла необходимость пересмотра существующих границ столицы.

Справка 24.kg

В состав города вошли:

  • айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;
  • айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;
  • село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
  • жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;
  • жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
  • контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;
  • село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293901/
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