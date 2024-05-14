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Власть

Трагедия в Сузаке. К увольнению представлены шесть должностных лиц

Подведены итоги расследования обстоятельств инцидента, произошедшего 2 мая в селе Жерге-Тал Сузакского района. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В заключении межведомственной комиссии, созданной по поручению главы государства Садыра Жапарова, отмечено, что организаторы мероприятия не приняли необходимые меры по обеспечению безопасности участников.

В частности, руководители областного, а также районного органов внутренних дел не выполнили возложенные на них обязанности на должном уровне. Наряду с этим также установлено, что ответственные лица образовательных учреждений ненадлежащим образом осуществляли взаимодействие и обмен информацией с районными и областными администрациями.

Отмечены отдельные факты, когда руководители органов местного самоуправления не были извещены о конкретной дате конкурса «Урааным Манас».

Вопросы организации мероприятия осложнены тем, что дни с 1 по 5 мая были объявлены нерабочими. Кроме того, райгосадминистрация Сузакского района решение о дате акции распространяла по телефону.

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Указывается, что в мероприятии приняли участие 2 тысячи 878 учащихся и 341 учитель 18 школ района. При этом в целях осуществления безопасности дорожного движения привлечено только два инспектора подразделения ОБДД.

«По итогам расследования обстоятельств инцидента межведомственной комиссией рекомендовано объявить дисциплинарные взыскания, а также освободить от занимаемых должностей руководителей и сотрудников профильных министерств и органов местного самоуправления. Всего привлечено к дисциплинарной ответственности 21 должностное лицо, из них на освобождение от занимаемой должности представлено шесть человек», — говорится в сообщении.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 34 человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293888/
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