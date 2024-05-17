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Общество

Ташиев заявил, что Матраимов должен вернуть государству $200 миллионов

Райымбек Матраимов должен вернуть государству $200 миллионов. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил накануне, 16 мая, выступая в Кара-Суу.

По его словам, «зачистка» Жогорку Кенеша от людей, связанных с бывшим таможенником Райымбеком Матраимовым, завершена, но такие люди все еще есть в государственных органах.

«Аким и глава области должны хорошо работать и давать нам предложения по людям, которые связаны с Матраимовым. Никто никого не сможет спасти. Из-за того, что у нас процветала коррупция, стадионы, школы, дороги в плачевном состоянии, а государство было бессильно», — сказал глава ГКНБ.

Также он добавил, что «Райымбек Матраимов должен передать государству $200 миллионов. Это примерно 19-20 миллиардов сомов».

«Когда мы впервые арестовали Райымбека Матраимова, он выплатил 2 миллиарда 200 миллионов сомов. Лично я тогда поставил условие: никаких дальнейших преступных действий не совершать, не грабить государство и даже на полшага не приближаться к Таможенной службе. Он согласился, и мы его отпустили. Через полгода, год они снова начали. Через сотрудников таможни Матраимов стал воровать больше, чем раньше. Они объединились с вором в законе Камчи Кольбаевым и угрожали бизнесменам. Нам пришлось принять меры», — сказал Камчыбек Ташиев.

Бывший зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов с братьями был арестован в конце марта в Баку и доставлен в Бишкек.

Райымбеку Матраимову предъявлены обвинения по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» УК КР. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294235/
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