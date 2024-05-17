Члены кабмина посмотрели национальный мюзикл «Жамийла»

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, а также члены кабмина посетили национальный мюзикл «Жамийла». Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Мюзикл прошел в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Мюзикл, поставленный на основе повести великого писателя Чингиза Айтматова, сочетает в себе оригинальную авторскую музыку, поэзию, видеоконтент, художественное оформление, современную сценографию, традиционную культуру кыргызского народа, фольклор, хореографическое и вокальное творчество.