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Власть

Члены кабмина посмотрели национальный мюзикл «Жамийла»

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, а также члены кабмина посетили национальный мюзикл «Жамийла». Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Мюзикл прошел в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Мюзикл, поставленный на основе повести великого писателя Чингиза Айтматова, сочетает в себе оригинальную авторскую музыку, поэзию, видеоконтент, художественное оформление, современную сценографию, традиционную культуру кыргызского народа, фольклор, хореографическое и вокальное творчество.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294227/
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