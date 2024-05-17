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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Получение кредита в $50 миллионов на улучшение качества воздуха одобрил глава КР

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации соглашения о финансировании (проект улучшения качества воздуха в КР) между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития, подписанного 12 декабря 2023 года в Бишкеке». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 18 апреля 2024-го. Он предусматривает предоставление нашей стране кредита в $50 миллионов Международной ассоциацией развития для реализации проекта улучшения качества воздуха.

Деньги предлагается направить на:

  • укрепление системы управления качеством воздуха за счет строительства и модернизации автоматизированных станций контроля качества воздуха;
  • модернизацию химической лаборатории для проверки качества воздуха;
  • техническое содействие в сфере усиления процедур контроля качества воздуха;
  • методы прогнозирования и предупреждения качества воздуха;
  • содействие внедрению чистых технологий для отопления в частных домах;
  • строительство ирригационных систем для обеспечения устойчивости городского озеленения Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294243/
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