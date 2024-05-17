Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации соглашения о финансировании (проект улучшения качества воздуха в КР) между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития, подписанного 12 декабря 2023 года в Бишкеке». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Документ принят Жогорку Кенешем 18 апреля 2024-го. Он предусматривает предоставление нашей стране кредита в $50 миллионов Международной ассоциацией развития для реализации проекта улучшения качества воздуха.
Деньги предлагается направить на:
- укрепление системы управления качеством воздуха за счет строительства и модернизации автоматизированных станций контроля качества воздуха;
- модернизацию химической лаборатории для проверки качества воздуха;
- техническое содействие в сфере усиления процедур контроля качества воздуха;
- методы прогнозирования и предупреждения качества воздуха;
- содействие внедрению чистых технологий для отопления в частных домах;
- строительство ирригационных систем для обеспечения устойчивости городского озеленения Бишкека.