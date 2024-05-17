Партнерство между Кыргызстаном и Россией обсудили в Казани

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках участия в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» встретился с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов текущей повестки дня взаимодействия.

Первый зампред кабмина отметил союзнические отношения и стратегическое партнерство между Кыргызстаном и Россией, которые укрепляются как в рамках двустороннего формата, так и по линии интеграционных объединений.

«Мы активно взаимодействуем практически во всех сферах, уверенно развивается торгово-инвестиционное сотрудничество», — сказал Адылбек Касымалиев.

Марат Хуснуллин заявил, что КР — близкий стратегический партнер РФ, с удовлетворением отметив темпы партнерства в транспортной, энергетической, культурно-образовательной и инвестиционной сферах, и выразил готовность российской стороны и далее продолжать углубление взаимодействия с Кыргызской Республикой.

Рустам Минниханов выразил Адылбеку Касымалиеву признательность за участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Он особо подчеркнул близкие отношения между Кыргызстаном и Татарстаном, которые с каждым годом успешно укрепляются.

«Для нас КР — братская республика. У нас огромный потенциал для развития отношений не только в торгово-экономической сфере, но и в области подготовки кадров, науки, культуры, образования, по линии академий наук», — сказал Рустам Минниханов, заметив, что все проекты и начинания в части взаимодействия с Кыргызстаном будут всесторонне поддержаны Татарстаном.