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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На 18.00 проголосовали более 1,5 миллиона кыргызстанцев

По данным ЦИК, на 18.00 на выборах депутатов Жогорку Кенеша проголосовали 1 миллион 594 тысячи 763 человека, или 45,26 процента избирателей. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов.

По его данным, самая высокая явка в Оше, здесь проголосовал 101 тысяча 271 избиратель (56,27 процента). Меньше всего избирателей пришли на участки в Иссык-Кульской области — 117 тысяч 450 человек (40,39 процента).

В Бишкеке проголосовали 223 тысячи 119 избирателей (44,83 процента), в Джалал-Абадской области — 303 тысячи 450 (47,14 процента), в Нарынской — 79 тысяч 939 (45,37 процента), в Ошской — 317 тысяч 927 (46,58 процента), в Таласской — 69 тысяч 263 (46,48 процента), в Чуйской — 260 тысяч 432 (44,39 процента) и в Баткенской — 115 тысяч 358 (40,58 процента).

На избирательных участках за рубежом проголосовали 6 тысяч 554 человека (20,1 процента).

В Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. По стране открыты 2 тысячи 430 участков и 45 — за рубежом. Голосование завершится в 20.00, и уже к 22.00 ЦИК готова представить предварительные итоги выборов депутатов парламента седьмого созыва.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167445/
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