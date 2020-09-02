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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки трех политических партий

ЦИК зарегистрировала списки трех политических партий. Об этом объявлено на заседании избирательной комиссии.

Члены Центризбиркома зарегистрировали списки «Ата Мекена», «Бир Бола» и Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов. К этим политическим организациям у ЦИК нет нареканий.

Всего сдали в срок документы для регистрации 16 политобъединений. Но партия «Актив» дисквалифицирована, так как не внесла избирательный залог в 5 миллионов сомов.

Вопрос о «Кыргызстане» остается открытым.

Партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политобъединение снято с гонки решением Центризбиркома. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163880/
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