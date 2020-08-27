Журналистов не пустили на оглашение решения по жалобе партии «Кыргызстан»

Журналистов не пустили на оглашение решения суда по жалобе партии «Кыргызстан» к ЦИК о возврате документов политической организации. Без объяснений причин.
Отметим, процесс открытый и по гражданскому делу. На каком основании не пустили СМИ, неизвестно.
Партия «Кыргызстан» просит административный суд признать решение ЦИК незаконным и обязать ее зарегистрировать для участия в парламентских выборах.
Напомним, «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК.