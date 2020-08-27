Журналистов не пустили на оглашение решения по жалобе партии «Кыргызстан»

Журналистов не пустили на оглашение решения суда по жалобе партии «Кыргызстан» к ЦИК о возврате документов политической организации. Без объяснений причин.

Отметим, процесс открытый и по гражданскому делу. На каком основании не пустили СМИ, неизвестно.

Партия «Кыргызстан» просит административный суд признать решение ЦИК незаконным и обязать ее зарегистрировать для участия в парламентских выборах.