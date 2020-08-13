За задержку выплат медикам акиму Сокулукского района объявлен выговор

Акиму Сокулукского района Чуйской области Асылбеку Сатывалдиеву объявлен выговор. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и недостаточный контроль за исполнением решений республиканского штаба, что привело к задержке положенных компенсационных выплат медработникам Сокулукского района, работающим с больными коронавирусом», — сообщили в правительстве.

Напомним, в социальных сетях распространилась информация о том, что медики группы семейных врачей в селе Кун-Туу вовремя не получили денежные компенсации. Позже выяснилось, что в задержке компенсации виновен руководитель медучреждения.