За задержку выплат медикам акиму Сокулукского района объявлен выговор

Акиму Сокулукского района Чуйской области Асылбеку Сатывалдиеву объявлен выговор. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.
«Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и недостаточный контроль за исполнением решений республиканского штаба, что привело к задержке положенных компенсационных выплат медработникам Сокулукского района, работающим с больными коронавирусом», — сообщили в правительстве.
Напомним, в социальных сетях распространилась информация о том, что медики группы семейных врачей в селе Кун-Туу вовремя не получили денежные компенсации. Позже выяснилось, что в задержке компенсации виновен руководитель медучреждения.