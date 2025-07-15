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Происшествия

Нельзя замалчивать произвол. Подробности инцидента с избиением врача

Медицинское сообщество требует беспристрастного расследования инцидента, произошедшего 9 июля в ЛОР-отделении Национального госпиталя, и называет выдвинутые в адрес клинического ординатора Бообека Сооронбекова обвинения — циничными и беспринципными. Об этом заявила председатель профсоюза медиков Бермет Барыктабасова.

По ее словам, в течение нескольких дней ситуация сознательно замалчивалась, заходя в правовой тупик. «Медики как раз и хотят озвучить свою сторону — в ответ на циничное и беспринципное обвинение ординатора в избиении заявительницы. Произвол нельзя было игнорировать», — сказала она.

Медики ссылаются на видеозапись, сделанную в отделении, на которой слышны четкие предупреждения и попытки предотвратить конфликт. Дежурный врач говорит: «Байке, сүйлөбөңүз, тийбеңиз, врачты тийбеңиз... бул жакта видео тартылып жатат!» — (не трогайте, не трогайте врача, тут видео снимается). По словам очевидцев, именно после этих слов агрессия сопровождающего пациента заметно снизилась.

Тем не менее в социальных сетях появилась версия, что врач якобы сам продолжал провоцировать, а отец пациента якобы «был в шоке». «Он не в шоке, он в ступоре — потому что понял, что попал на камеру», — заявляют представители коллектива.

Как сообщили в ЛОР-отделении, характеристики ординатора, подписанные сотрудниками и переданные в администрацию КГМА, радикально расходятся с тем, что указала в заявлении Азизбек кызы С. Медики также указывают на внутренние противоречия в ее жалобе: «Если пациент был без сознания и истекал кровью, как он мог одновременно подниматься пешком на второй этаж?»

Кроме того, заявительница утверждает, что после этого пациента якобы отправили домой, в то время как, по подтвержденным данным, врач вез его в палату после проведения тампонады в смотровом кабинете.

«Такое бывает? Такого не бывает. Это старейшее ЛОР-отделение в Кыргызстане, здание — историческое. Здесь работает школа неотложной ЛОР-помощи, основанная легендарным профессором Фейгиным. В такой системе просто не может быть безответственного отношения к пациенту», — подчеркнула Бермет Барыктабасова.

Медицинское сообщество намерено добиваться полной правовой оценки действий не только заявителей, но и сотрудников милиции, задержавших врача без учета всех обстоятельств. Врачи считают, что ситуация подрывает доверие к системе и может деморализовать молодых специалистов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336237/
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