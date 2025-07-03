Министр Эркин Чечейбаев отреагировал на анонимное обращение медиков

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев прокомментировал анонимное обращение медиков, распространившееся в социальных сетях. В нем врачи пожаловались на снижение и задержку выплат, особенно в регионах, и предупредили о возможном кадровом кризисе в системе здравоохранения.

По словам министра, в ведомство поступают и официальные жалобы. Он признал, что основная проблема — низкие зарплаты и нестабильность выплат.

На сегодня, отметил Чечейбаев, средняя зарплата составляет:

врачей — 22–23 тысячи сомов;

медсестер — 15–17 тысяч сомов.

С учетом различных коэффициентов сумма может достигать 30 тысяч сомов.

Министр заверил, что предусмотренные доплаты для медиков в регионах не будут отменены. По его словам, в ближайшее время все финансовые вопросы будут урегулированы и выплаты продолжатся в полном объеме.

Он добавил, что понимает недовольство работников здравоохранения и считает справедливыми их требования. По его словам, проводится работа по решению проблемы.