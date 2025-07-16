Бишкекчане о врачах: Они спасают жизни и не должны бояться за свою безопасность

На фоне недавнего инцидента с избиением ординатора столичной больницы редакция 24.kg провела опрос на улицах Бишкека: как горожане относятся к медикам?

Читайте по теме Нельзя замалчивать произвол. Подробности инцидента с избиением врача

Ответ большинства однозначен: уважение и благодарность. «Если бы не врачи, мы бы все уже... — говорит пожилая женщина у остановки на проспекте Чуй. — Пусть государство их защищает, а не оставляет одних».

Молодые участники опроса подчеркивали, что врачи — одна из самых недооцененных профессий в стране, особенно после пандемии.

«Мой брат — врач. Он дежурит сутками, домой приходит вымотанный. И вдруг читаешь, как кого-то из них избили — это ужас», — делится студент.

Профсоюз работников здравоохранения направил официальное обращение в Генеральную прокуратуру с требованием дать правовую оценку нападению на ординатора и усилить меры безопасности медицинского персонала.

В интернете запустили петицию в поддержку врачей, которую за двое суток подписали свыше тысячи человек.

Это не первый случай агрессии в отношении медиков. Но каждый подобный инцидент вызывает все больше возмущения в обществе.