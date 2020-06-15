Депутат опасается, что данные о финансировании НКО привлекут внимание криминала

Сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению во втором чтении обсуждают скандальный законопроект об НКО.

По словам депутата Дастана Бекешева, сейчас по закону о банковской тайне, если сама НПО не предоставляет информацию, то и банки не могут ее дать.

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Он предложил внести поправки в проект закона: если есть необходимость получить данные о той или иной НПО, то надо просто направить запрос.

Таким образом, отмечает нардеп, отпадает необходимость обязывать отчитываться все НПО и НКО.

«Кроме того, этот закон приведет к отрицательным экономическим последствиям, многие НПО будут закрыты, не будет международных проектов, вы к этому ведете», — заметил Дастан Бекешев и добавил, что открытая публикация всей информации о финансах НПО может привлечь нежелательное внимание со стороны криминала.

У нас много опэгэшников, они тоже смогут смотреть, сколько есть средств у НПО, какую зарплату они получают, есть ли у них офисы, имущество. Дастан Бекешев

«Вы пишите, что они должны на сайте публиковать, какое имущество. Я уже знаю, какое будет решение, потому что есть заключение. Я уже понимаю, но вы еще раз подумайте», — призвал он коллег.

Инициатор законопроекта Бакытбек Райымкулов стоит на своем. По его мнению, только считанные НПО выступают против предлагаемых изменений.

Комитет отклонил предложение Дастана Бекешева и одобрил законопроект во втором чтении.

Напомним, что 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.