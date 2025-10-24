Все НКО и партии обязали публиковать свои доходы и имущество онлайн

Президент КР Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам отчетности отдельных некоммерческих организаций».

Согласно закону, с 2026 года профессиональные союзы, политические партии, религиозные и некоммерческие организации, а также кооперативы, работающие за счет безвозмездных денежных и материальных средств, будут обязаны ежегодно до 1 апреля публиковать на сайте налоговой службы сведения о своих доходах, расходах и имуществе.

Вся финансовая отчетность таких организаций не может быть предметом коммерческой тайны. Форму и порядок размещения отчетов определит кабинет министров.

Изменения внесены в Законы «О профессиональных союзах», «О политических партиях», «О кооперативах» и «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Закон вступит в силу через десять дней.