Закон об иноагентах. Всемирный банк прокомментировал обращение НПО

Офис Всемирного банка в Кыргызстане прокомментировал 24.kg письмо, опубликованное на сайте Коалиции по правам человека в развитии (Coalition for Human Rights in Development), по поводу законопроекта об «иностранных представителях» (аналог «иноагента» в российском законодательстве) официально известного как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

«Всемирный банк признает важную роль, которую играют организации гражданского общества в повышении подотчетности и прозрачности в странах. Осуществляя мониторинг социального и экологического воздействия инвестиционных проектов, организации гражданского общества вносят важный вклад в сокращение бедности и помогают создавать долгосрочные решения для людей и планеты», — говорится в ответе офиса.

Мы также ценим высокую значимость независимых СМИ и свободы прессы. офис Всемирного банка в Кыргызстане

«В соответствии с нашей политикой Всемирный банк не вмешивается во внутренние политические или юридические дела стран. Мы продолжим внимательно отслеживать развитие событий в Кыргызской Республике», — заключили в организации.

Как сообщалось ранее, группа из 15 организаций, включая правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан», обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных представителях».

В письме организации призвали финансовые институты предпринять конкретные действия и призвать власти Кыргызстана:

немедленно отозвать законопроекты об «иностранных представителях» и о средствах массовой информации, дав понять, что эти инициативы противоречат принципам и целям программ содействия развитию международных финансовых институтов в стране и их принятие может привести к пересмотру этих программ;

принять конкретные и эффективные меры для обеспечения того, чтобы пространство для гражданского общества и независимых СМИ в КР оставалось открытым в соответствии с рекомендациями международных органов по правам человека;

cогласиться на создание платформы, включающей в том числе представителей независимого гражданского общества, для развития сотрудничества в решении социально значимых проблем в стране.

Как отмечается в письме, в случае принятия закон будет представлять серьезную угрозу для успешной деятельности по развитию Кыргызстана.

Напомним, 22 февраля депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО», которыми вводится понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). За проголосовали 64 парламентария, против — 5.