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Власть

Встреча Акылбека Жапарова и администратора USAID. Версия обеих сторон

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Вашингтон встретился с администратором Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Об этом сообщили как пресс-служба кабмина, так и USAID.

По версии кабмина, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития проектов, реализуемых агентством в ближайшей и среднесрочной перспективе, уделив особое внимание проектам, направленным на повышение уровня жизни населения, проживающего в сельской местности и отдаленных уголках Кыргызстана. Кроме того, на повестке были темы двустороннего взаимодействия в сферах образования, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, возобновляемых источников энергии.

В USAID рассказали, что также обсуждение коснулось и принятого недавно закона об «иностранных представителях».

«Администратор Саманта Пауэр подробно рассказала о серьезной обеспокоенности правительства США по поводу недавно принятого Закона «Об иностранных представителях» и ожидаемого Закона «О средствах массовой информации», подчеркнув вероятность того, что такие документы заставят ключевых партнеров по развитию в сферах здравоохранения, образования, управления и СМИ покинуть Кыргызстан или значительно сократить финансирование, ставя под угрозу прогресс развития и общие цели развития. Она подчеркнула важность демократических институтов и ответственности за глобальные инвестиции, прогресс в борьбе с коррупцией и оперативное управление», — говорится в сообщении пресс-секретаря организации Джессики Дженнингс.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291858/
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