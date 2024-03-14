18:09
USD 89.49
EUR 97.78
RUB 0.98
Общество

Представители НКО просят президента Кыргызстана встретиться с ними

Представители НКО просят президента Садыра Жапарова встретиться с ними для обсуждения законопроекта об НКО как «иностранных представителях» и угрозе обществу и государству. Они обратились с письмом на имя главы государства.

Представители НКО огорчены тем, что ведется беспрецедентное очернение сектора в отдельных подготовленных социальных сетях и некоторыми депутатами Жогорку Кенеша.

«Предпринимаемые действия для ограничения деятельности НКО, принятие дискриминационных законов, направленных против этого сектора, влияют на репутацию государства на мировой арене.
Десятки тысяч человек вовлекаются в качестве волонтеров в организации для оказания общественно-полезной деятельности для различных категорий граждан страны, сообществ и государства.
Достижения ЦУР напрямую зависят от роли гражданского общества Кыргызстана в качестве партнеров-исполнителей правительства и партнеров по развитию», — говорится в письме.

Читайте по теме
Закон об иноагентах. Жогорку Кенеш принял документ в третьем чтении

Отмечается, что Кыргызстан имеет заслуженную репутацию одной из самых прогрессивных стран в Центральной Азии и Евразии в вопросах обеспечения и защиты фундаментальных прав и свобод человека, создания правовых условий, где гражданское общество содействует Жогорку Кенешу, президенту и кабинету министров в осуществлении их основной миссии — улучшении условий жизни граждан.

«К сожалению, положения законопроекта подрывают и поворачивают вспять усилия Кыргызстана в этой сфере и ослабляют его способность развивать человеческие ресурсы, привлекать иностранные инвестиции, пользоваться поддержкой своих граждан и международного сообщества для поддержания устойчивых позиций страны как демократического государства», — отмечают в НКО.

НКО-сектор призывает не принимать законопроект, противоречащий Конституции Кыргызстана, а также положениям Международного пакта о гражданских и политических правах.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289010/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
Закон об иноагентах. Эдиль Байсалов призвал не хоронить демократию
Закон об иноагентах. Депутат заявил, что ошибочно проголосовал за
Надира Нарматова призналась в связях с Матраимовым, но сдавать мандат не будет
Закон об иноагентах. Всемирный банк прокомментировал обращение НПО
Посол США: Если НПО не смогут работать, мы не сможем оказывать помощь
Закон об иноагентах нарушает обязательства Кыргызстана как члена Совета ООН
«Репортеры без границ»: Закон об иноагентах — новая угроза для НКО и СМИ
Transparency International призывает парламент отозвать законопроект о НКО
Закон о НКО. Деление на политическую и неполитическую деятельность ошибочно
HRW глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Кыргызстане
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
14 марта, четверг
18:06
Смерть девочки в стоматологии. Врачи призывают объективно расследовать дело Смерть девочки в стоматологии. Врачи призывают объектив...
18:02
Назначен и. о. директора Госагентства по регистрации транспортных средств
17:59
Результаты PISA-2025 могут быть хуже, чем в 2009 году
17:53
Назначен новый аким Кочкорского района Нарынской области
17:52
Директор школы избила ученицу. Соцпедагог опроверг заявление депутата