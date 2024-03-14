Представители НКО просят президента Кыргызстана встретиться с ними

Представители НКО просят президента Садыра Жапарова встретиться с ними для обсуждения законопроекта об НКО как «иностранных представителях» и угрозе обществу и государству. Они обратились с письмом на имя главы государства.

Представители НКО огорчены тем, что ведется беспрецедентное очернение сектора в отдельных подготовленных социальных сетях и некоторыми депутатами Жогорку Кенеша.

«Предпринимаемые действия для ограничения деятельности НКО, принятие дискриминационных законов, направленных против этого сектора, влияют на репутацию государства на мировой арене.

Десятки тысяч человек вовлекаются в качестве волонтеров в организации для оказания общественно-полезной деятельности для различных категорий граждан страны, сообществ и государства.

Достижения ЦУР напрямую зависят от роли гражданского общества Кыргызстана в качестве партнеров-исполнителей правительства и партнеров по развитию», — говорится в письме.

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Отмечается, что Кыргызстан имеет заслуженную репутацию одной из самых прогрессивных стран в Центральной Азии и Евразии в вопросах обеспечения и защиты фундаментальных прав и свобод человека, создания правовых условий, где гражданское общество содействует Жогорку Кенешу, президенту и кабинету министров в осуществлении их основной миссии — улучшении условий жизни граждан.

«К сожалению, положения законопроекта подрывают и поворачивают вспять усилия Кыргызстана в этой сфере и ослабляют его способность развивать человеческие ресурсы, привлекать иностранные инвестиции, пользоваться поддержкой своих граждан и международного сообщества для поддержания устойчивых позиций страны как демократического государства», — отмечают в НКО.

НКО-сектор призывает не принимать законопроект, противоречащий Конституции Кыргызстана, а также положениям Международного пакта о гражданских и политических правах.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».