Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста

В правозащитном центре «Бир Дуйно Кыргызстан» заявили — положение Министерства юстиции по исполнению Закона «О НКО», где некоммерческие организации наделяются статусом «иностранных представителей», противоречит Конституции. В открытом обращении они объяснили почему.

Юристы ПЦ отметили — положение устанавливает процедуру включения НКО в реестр иностранных представителей. Расписывает требования к проведению обязательных финансовых аудитов и порядок госпроверок. Но после ознакомления с имеющимися в доступности документами в «Бир Дуйно Кыргызстан» заявили, что есть нарушения:

нет приказа, утверждающего положение;

не ясен статус положения, то есть является ли он юридически нормативным правовым актом;

не было никаких обсуждений, консультаций с представителями НКО и гражданского общества;

неправомерная оговорка о том, что «некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного представителя, не признаются некоммерческие организации, учредителями (или одним из учредителей) которых выступают госорганы или органы МСУ». «Но такие НКО могут получать «иностранное финансирование» и заниматься так называемой «политической деятельностью», которая определена в соответствии с последними дополнениями в законе о НКО» — утверждают в «Бир Дуйно»;

НКО должны будут уведомлять Минюст об увольнении или приеме новых работников (в том числе внештатных. — Прим. 24.kg) в течение семи календарных дней с момента приема на работу или увольнения. Тем самым Минюст выходит за рамки требований Закона «О НКО» и превышает свои полномочия.

Юристы центра, ознакомившись с формой заявления НКО о включении ее в реестр инопредставителя, обнаружили — необходимо приложить к заявлению документ, наделяющий некоммерческую организацию правом представлять их интересы доноров в Кыргызстане.

«Но доноры не дают доверенности с правом представлять их интересы местным НКО в Кыргызстане. А деятельность самих организаций не отражает позицию грантодателя», — уточнили в «Бир Дуйно Кыргызстан».

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон 2 апреля. В своем заявлении, опубликованном в Facebook 2 апреля, он пообещал, что никакого преследования НКО и их представителей после подписания документа не будет.