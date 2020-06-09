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Власть

Кыргызстан не исключает отзыва своих представителей в ЕАЭС и бойкота союза

Кыргызстан не исключает отзыва своих представителей в ЕАЭС и бойкота работы союза. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил министр экономики Санжар Муканбетов.

По его словам, Кыргызстан сейчас пытается в рамках регламента решить все проблемы в ЕАЭС.

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«Сегодня состоится заседание ЕАЭС по проблемам на границе. Мы сейчас идем по регламенту. У нас есть последний механизм воздействия — это отозвать наших министров. Тогда не будет кворума и не будет принято никаких решений», — сказал Санжар Муканбетов.

Отметим, на прошлом заседании комитет снял с повестки все вопросы по ЕАЭС из-за проблем на кыргызско-казахской границе.

Напомним, с конца мая Казахстан усилил контроль на кыргызско-казахской границе. В результате за несколько дней с кыргызской стороны скопились около 300 большегрузных машин, которые направлялись с товарами на рынок ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155315/
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