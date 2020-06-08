КПП «Чалдовар» на кыргызско-казахской границе возобновил работу

КПП «Чалдовар» (КР) — «Сыпатай Батыр» (РК) возобновил работу для прохождения государственной границы грузовыми автотранспортными средствами при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Об этом во время телефонного разговора с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди отметил глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Чингиз Айдарбеков.

Как отметила пресс-служба МИД КР, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в противодействии COVID-19, а также обменялись мнением по ситуации с передвижением автотранспортных средств через границу.

В частности, кыргызская сторона призвала казахстанскую соблюдать действующие нормы ЕАЭС.

«Стороны, отмечая важность создания благоприятных условий для предпринимателей Кыргызстана и Казахстана, пришли к пониманию о необходимости устранения барьеров на действующих пунктах пропуска «Ак-Тилек» (КР) — «Карасу» (РК) и «Чон-Капка» (КР) — «Айша-Биби» (РК)», — добавили в МИД КР.

Напомним, 2 июня из-за проблем на казахской границе депутаты ЖК не стали обсуждать вопросы ЕАЭС.

Очереди на кыргызско-казахской границе стали обыденным явлением. В Пограничной службе Кыргызстана 24.kg заявили, что представители казахской стороны ввели дополнительные требования еще в конце февраля, то есть до введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому очень долго проверяют грузовой транспорт.

Ранее казахстанский комитет по доходам сообщал, что на границе осуществляются проверка и сканирование следующих документов: CMR (международная товарно-транспортная накладная), ТТН (товарно-транспортная накладная), инвойс или счет-фактура, техпаспорт на транспортное средство, талон о прохождении границы.