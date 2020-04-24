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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Сократить парламент седьмого созыва на 30 депутатов предлагает Дастан Бекешев

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает внести поправки в Конституцию. Он объяснил 24.kg, какие и почему.

По его словам, 1 сентября истекает срок действия моратория на внесение изменений в Основной закон. «Таким образом, депутаты могут инициировать поправки. Предлагаю перенести выборы в Жогорку Кенеш на весну 2021 года, сократить число депутатов седьмого созыва на 30 человек. Думаю, эту идею поддержат. Это и хорошая экономия государственных средств. Вообще, нужно упразднить и некоторые госорганы с дублирующими функциями, поменять структуру правительства. После пандемии коронавируса, захватившей в прямом смысле этого слова весь мир, наша жизнь уже прежней не будет. Нас ждут небывалые экономические потрясения, и, чтобы сгладить удар, нужно войти в режим жесткой экономии. На следующей неделе мы будем принимать чрезвычайный бюджет, и по многим статьям будет значительное секвестирование», — сказал Дастан Бекешев.

Он также добавил, что нет никакой необходимости проводить сразу после отмены ЧП местные выборы, которые должны были состояться 12 апреля и были перенесены из-за пандемии коронавируса. Депутат предлагает передвинуть их также на весну и провести в один день с парламентскими. «Иначе обе выборные кампании будут куплены по бросовым ценам олигархами. Люди не смогут сделать осознанный выбор», — считает нардеп.

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу и Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150943/
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