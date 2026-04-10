Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в интервью проекту 24cast заявил о системном кризисе правоохранительных органов, страхе бизнеса и самоцензуре в обществе. По его словам, решения в стране нередко принимают «извне», а государственные институты адаптируются под политическую конъюнктуру.

— Парламент надо рассматривать с разных сторон. Снаружи может казаться, что это просто орган, который все оформляет. Но это и публичная площадка, где можно поднимать острые вопросы и вести дискуссии. Причем к этим вопросам иногда прислушиваются и в администрации президента.

Сам институт рабочий. Все зависит от депутатов. Можно просто со всем соглашаться — тогда, конечно, пользы не будет. А если активно пользоваться полномочиями, парламент может быть вполне эффективным.

— Один из депутатов говорил об «ошейниках» для парламентариев. Вы согласны с этим?

— Это я и говорил — не надо надевать на депутатов «ошейники». Речь о законопроекте, который фактически ограничивал право нардепа инициировать поправки.

У каждого депутата есть полномочия, закрепленные Конституцией. Не надо их ограничивать.

— Кабмин отклонил ваши поправки по выборам и ЦИК. Почему?

— Думаю, это связано с предстоящими выборами. Не хотят ничего менять до них. Возможно, после выборов дадут возможность пересмотреть систему.

Хотя часть предложений вообще не касалась президентских выборов. Например, вопрос явки — я считаю, ее бессмысленно стимулировать. Пока нет доверия, избиратель не пойдет голосовать.

— А сокращение состава ЦИК — это улучшение или риск?

— Лучше бы оставили прежнее число. Экономия там минимальная — около 2 миллионов сомов в год.

Есть риск, что ЦИК станет более закрытой и будет выполнять чью-то политическую волю.

— Вы также критиковали ситуацию с мандатами…

— Да, считаю, ЦИК должна выдать мандат, независимо от субъективного отношения. Закон четко прописывает процедуру. Если начали допускать выборы — значит, надо доводить до конца.

— Вы сегодня поднимали тему силовых органов и предложили «чистку». Что имели в виду? — Если человека сажают в СИЗО, на это дает разрешение прокурор. Суд тоже дает разрешение. А потом те же прокуроры начинают обвинять других в злоупотреблениях. Так не бывает. Это системная проблема.

Сегодня одни сажают других, завтра — наоборот. Система просто адаптируется к политической ситуации. Я считаю, нужна полная очистка — и прокуратуры, и судебной системы.

— Есть ли сегодня доверие к силовым органам?

— Я не думаю, что есть большое доверие. И раньше его особо не было.

Предприниматели боятся поднимать проблемы. Они приходят, просят помощи, а потом говорят: «Не надо, будет хуже». Это и есть главный показатель ситуации. У правоохранительных органов очень большой инструмент. Они могут, по сути, сделать виноватым любого человека — и меня, и вас, и кого угодно. Причем иногда достаточно просто слов.

Вот вы дали интервью, поговорили, высказали мнение — потом могут взять это интервью, вырезать отдельные фразы, подать их в нужном контексте и на этом строить обвинения. Дастан Бекешев, депутат ЖК

Дальше подключается так называемая экспертиза. Найдут эксперта, который, возможно, даже внутренне не согласен, но подпишет заключение, потому что у него семья, работа, будущее — он тоже боится.

В итоге формируется ситуация, когда любой человек становится уязвимым. Поэтому многие начинают себя цензурировать. Люди боятся говорить открыто, поднимать проблемы, потому что понимают — завтра это может обернуться против них.

Каждый начинает думать только о себе, своей безопасности. И это, к сожалению, стало нормой.

— Когда появилась эта атмосфера страха и самоцензуры?

— Думаю, с 2022 года.

— Президент вводит моратории на проверки бизнеса. Это реально поможет?

— Думаю, да. Это правильное решение. Но нужен полноценный механизм защиты бизнеса. Сейчас его нет.

Если предприниматель вложил деньги, получил разрешения, а потом приходит кто-то и говорит «сносим», это неправильно. Нужно давать время вернуть вложенные средства.

— Вы также резко высказывались по поводу системы здравоохранения и ОМС.

— Проблема в хроническом недофинансировании. Надо честно сказать людям, что государство может обеспечить бесплатно, а что нет. Сейчас ожидания завышены. Люди приходят за бесплатной услугой, а ее просто нет.

— Власти часто принимают законы, но люди их не понимают.

— Да, и это проблема. Было бы правильно, если бы кто-то просто объяснял каждый закон: что он меняет и как будет работать, потому что подзаконных актов принимается очень много — сотни в год.

— Скандал с копированием законов из других стран — это проблема?

— Я не против заимствований. Есть модельные законы. Но нельзя копировать без учета наших реалий. У нас, например, нет морского права, а законы берут. Нужно думать своей головой.

— Может ли искусственный интеллект помочь в законотворчестве? — Вполне. Я даже предлагал загрузить все законодательство в систему, чтобы она находила противоречия. Это хороший инструмент. Главное — не забывать включать собственный мозг.

— Экология Бишкека и вырубка деревьев. Есть шанс на порядок?

— Пока ответственность за вырубку деревьев такая, знаете, избирательная: кого-то наказывают, кого-то нет. В основном все ограничивается штрафами, и то не всегда их платят.

Сейчас предлагается новый подход: срубил дерево — посади десять, потому что из десяти не все выживут, часть погибнет. Дастан Бекешев, депутат ЖК

Но проблема в другом — у нас нет единой политики. О зеленых насаждениях много говорим, а делаем очень мало. И здесь виноваты все: и мэрия, и Минстрой.

Бывают ситуации, когда просят просто обрезать ветки, а в итоге дерево срубают под корень. Это, конечно, печально.

И нужно понимать, что впереди расширение дорог, а значит, вырубка продолжится. Вот так и живем.