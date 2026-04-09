Власть

Парламент одобрил введение квот для лиц с инвалидностью в госорганах

В государственных и муниципальных учреждениях может быть введена специальная квота для граждан с инвалидностью. Депутат Дастан Бекешев сегодня на заседании ЖК предложил закрепить эти требования в поправках к Закону «О государственной гражданской и муниципальной службе». 

По словам инициатора, согласно Трудовому кодексу, в каждом учреждении должна быть квота для людей с инвалидностью, однако в государственных и муниципальных органах такой квоты нет.

Согласно статье 155 Трудового кодекса, организации, где работают 25 и более человек, обязаны выделять квоту для трудоустройства людей с инвалидностью — она должна составлять не менее 4 процентов от общего числа сотрудников. Работодатели могут оформлять таких работников на неполный день, но обязаны создавать для них рабочие места в соответствии с законом.

Дастан Бекешев пояснил, что сейчас есть кадровый резерв для замещения вакансий на государственной и муниципальной службе. Если человек с инвалидностью полностью соответствует квалификации, он пишет заявление и входит в резерв, при этом ему будет предоставляться приоритетное право при назначении.

«Я не верю, что закон сразу заработает успешно, потому что у нас не все люди с инвалидностью имеют высшее образование. Но те, у кого оно есть и чья квалификация соответствует, смогут войти в резерв и получат право работать в муниципальных и государственных органах», — заметил нардеп.

По данным Минтруда, в Кыргызстане насчитывается 222 тысячи человек с инвалидностью, из которых 36 тысяч — дети. С 2020 по 2025 год трудоустроили 1 тысячу 584 гражданина с инвалидностью.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении. 
