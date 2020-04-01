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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Выплату соцпособий гарантирует республиканский штаб

Министерство труда и социального развития постоянно работает над вопросом увеличения государственных пособий. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что, несмотря на дефицит бюджета, правительство увеличило размер гарантированного минимального дохода, из которого исчисляются пособия для малообеспеченных семей, с 900 до 1 тысячи сомов.

«Ежемесячные пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья также были увеличены на 33 процента, с 3 тысяч до 4 тысяч, сомов еще в 2018 году», — отметили в штабе.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148800/
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