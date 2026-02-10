Увеличить пособия и открыть реабилитационные центры для детей просят чиновников

В Кыргызстане не хватает реабилитационных центров для детей с аутизмом, синдромом Дауна и детским церебральным параличом. Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам заявила депутат Жылдыз Садырбаева.

По ее словам, имеющиеся учреждения не покрывают даже пятой части от общей потребности.

«А частные центры очень дорогие, один день пребывания ребенка там стоит около 3 тысяч сомов. Госцентры есть только в Бишкеке, прошу организовать их хотя бы на базе областных центров. Родители оставляют все в селах и переезжают в Бишкек, чтобы как-то обеспечить поддержку детям. Чем раньше начинается работа, тем больше шансов на то, что ребенок станет полноценным членом общества», — сказала Жылдыз Садырбаева.

Она также подняла проблему стоматологических услуг. «На самом деле, ни один ребенок не получил государственную помощь при стоматологических проблемах. Я до сих пор общаюсь с этими мамашами, вылечить один зуб обходится в 50 тысяч сомов. Нужно оказать содействие», — добавила нардеп.

Кроме того, по ее словам, родители просят увеличить ежемесячные пособия.

«Персональный ассистент сегодня получает 4,9 тысячи сомов, а пособие на ребенка составляет 8 тысяч сомов. Но чтобы поставить диагноз и получить инвалидность, нужно обязательно госпитализировать ребенка, требуется много действий родителей. И, конечно же, большая проблема с профессионалами. Нужно усилить подготовку кадров для поддержки таких детей. Не хватает дефектологов, логопедов, психологов, их практически нет. Нужно как-то стимулировать молодежь, ведь работать с детьми с аутизмом очень тяжело. Никто не хочет идти на эти специальности. Факультеты есть, но студентов нет. Масштабы проводимой государством работы не покрывают всех потребностей детей с особенностями развития», — резюмировала Жылдыз Садырбаева.

Ранее в Минздраве сообщали, что построят реабилитационный городок для детей в селе Арчалы Чуйской области. Там будут оказывать комплексную помощь детям с детским церебральным параличом, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, задержкой развития и другими нарушениями здоровья.

Кроме того, по данным чиновников, Национальный центр охраны материнства и детства запустил специализированную структуру для оказания стоматологической, в том числе экстренной хирургической, помощи детям с инвалидностью под седацией или общим наркозом.