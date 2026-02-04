11:41
Общество

40 лет со дня аварии на ЧАЭС. В Кыргызстане насчитывается 800 чернобыльцев

Депутат Гульнара Акимбаева на заседании Жогорку Кенеша призвала кабмин оказать помощь кыргызстанцам, которые были отправлены на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Она напомнила, что тогда из страны на место аварии было отправлено более 4 тысяч человек.

«26 апреля этого года исполнится 40 лет с момента аварии. Более 4 тысяч наших граждан помогали ликвидировать последствия аварии. Из-за радиации они сильно пострадали. На сегодня в живых остались 800 человек, многие из них имеют инвалидность», — сказала депутат.

Она отметила, что ответственные государственные органы должны провести в апреле памятные мероприятия и оказать социальную поддержку чернобыльцам и их семьям.

Также она призвала оказать помощь кыргызстанцам, участвовавшим в боевых действиях на территории Афганистана.
