Представители Минтруда КР в РФ помогли кыргызстанке получить 2,1 миллиона рублей

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации оказало помощь гражданке КР Р.З. в получении выплат по потере кормильца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники представительства провели переговоры с государственными органами России и работодателем погибшего — ООО «Дентро». В результате достигнутых договоренностей Социальный фонд РФ выплатил кыргызстанке единовременное пособие.

Общая сумма полученных средств составила 2 миллиона 174,6 тысячи рублей.