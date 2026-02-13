Кыргызстан намерен снизить уровень бедности до 20 процентов к 2030 году

Власти Кыргызстана определили приоритеты политики в сфере человеческого потенциала и достойного труда. Государство направит основные усилия на повышение стандартов жизни населения, говорится в Программе развития республики до 2030 года.

По прогнозам экспертов, социальные и экономические инвестиции в качество человеческого капитала обеспечат до четверти прироста экономики страны.

Главные целевые ориентиры

Программа устанавливает конкретные показатели, которые планируют достичь в ближайший период:

снижение уровня бедности населения до 20 процентов;

увеличение уровня общей занятости до 60 процентов;

снижение доли неформального сектора экономики до 58 процентов;

достижение уровня трудоустройства лиц с инвалидностью не менее 60 процентов.

Для реализации этих целей правительство внедрит новую национальную политику занятости. Особое внимание уделят цифровизации: в КР появятся электронные договоры и трудовые книжки.

Власти формализуют новые виды деятельности, такие как фриланс и платформенная занятость. Малоимущие семьи получат поддержку через механизмы социальных контрактов для стимулирования самозанятости.

Промышленность и бизнес

Государство поддержит отрасли с высоким потенциалом создания рабочих мест. При этом на предприятиях с иностранным капиталом установят минимальную долю для трудоустройства граждан Кыргызстана.

Для компаний, которые официально оформляют сотрудников и улучшают социальное страхование, разработали меры экономического стимулирования.

Миграционная политика и защита прав

Реформа затронет и сферу миграции. Основные задачи включают:

Развитие системы организованного и легального трудоустройства за рубежом. Усиление консульской защиты соотечественников. Продвижение на межгосударственном уровне вопросов доступа мигрантов к медицине, образованию и экспорту пенсий. Запуск программ реинтеграции для возвращающихся граждан, включая обучение предпринимательству и помощь в адаптации.

Улучшение технологий и внедрение профессиональных стандартов создадут условия для достойного труда с акцентом на справедливую оплату и стабильность.

Социальная поддержка населения

Власти республики продолжат работу по обеспечению базового уровня социальной защиты граждан на протяжении всей жизни. Программа охватывает широкий круг мер — от поддержки детства до заботы о пожилых людях.

Ее целевые показатели:

снижение уровня детской бедности до 25 процентов;

повышение охвата пособиями детей из бедных семей до 30 процентов;

увеличение доли детей-сирот в семейных формах воспитания до 55 процентов;

оцифровка не менее 98 процентов социальных паспортов;

запуск не менее трех геронтологических центров.

Главные задачи и инновации

Для повышения эффективности помощи государство внедрит адресный косвенно-балльный метод оценки имущества. Социальная паспортизация полностью перейдет на цифровую платформу «Санарип аймак», а в сфере дошкольного образования для уязвимых слоев населения протестируют ваучерный механизм финансирования.

Особое внимание ведомства уделят защите женщин и детей от насилия и обеспечению равных прав женщин в политической жизни. В системе здравоохранения запланировали модернизацию медико-социальной экспертизы и развитие рынка реабилитационных услуг через государственно-частное партнерство.

Цифровая трансформация

В стране разработают единую информационную систему труда, соцобеспечения и миграции. Вместо заявительного принципа госорганы перейдут к проактивному формату работы, когда система сама выявляет нуждающихся через современные аналитические инструменты и чат-боты.