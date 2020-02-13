Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева. Кто пока «выжил» и почему остальных уже нет

Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева войдет в историю не только как один из самых долго работающих кабминов. Запомнилось оно и бесконечными кадровыми перестановками. 24.kg вспоминает, как изменился за полтора года состав правительства.

Мнимая стабильность

За последнюю неделю в правительстве Кыргызстана произошли очередные перестановки. Сменилось сразу два вице-премьер-министра. В обществе вновь заговорили, что кабмин не отличается постоянностью кадров.

Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева работает один год и 10 месяцев.

Это самый длительный срок работы правительства с 2010 года. Но это весьма условно. Дело в том, что его состав за это время сменился практически полностью.

От первоначального состава остались только пять человек, еще один сменил кресло вице-премьера на министерское.

В парламенте невесело шутят над такой кадровой чехардой. Так, депутат Исхак Масалиев отметил, что Мухаммедкалый Абылгазиев, наверное, единственный премьер-министр, который сменил правительство, не уходя в отставку.

Скандальные отставки

Отставки в правительстве зачастую сопровождали громкие скандалы.

1 Жамшитбек Калилов Жамшитбек Калилов

Фото из Интернета. Экс-министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов

В начале декабря 2018 года сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали при получении взятки заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева. По версии следствия, он вымогал у иностранной компании $520 тысяч за продвижение ее интересов в тендере на строительство дороги.

В скандал вмешался лично президент страны Сооронбай Жээнбеков. На заседании Совета безопасности он удивился присутствию Жамшитбека Калилова.

«Как вы тут сидите? Вы давно должны были написать заявление хотя бы о временном сложении полномочий. Вашего зама обвиняют в получении взятки в крупном размере, $50 тысяч! А вы пришли на заседание Совбеза? Позор! Отстраните его от работы!» — приказал президент.

Только после этого Жамшитбек Калилов подал в отставку. На его место пришел Жанат Бейшенов. По иронии судьбы ситуация повторилась. В выходные сотрудники ГКНБ задержали заместителя министра Женишбека Ногойбаева за дачу взятки в $10 тысяч за прекращение уголовного преследования работников курируемого им Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля.

Уйдет ли нынешний министр в отставку? Или вновь потребуется вмешательство главы государства?

2 Таалайгуль Исакунова Таалайгуль Исакунова

Фото из Интернета. Экс-министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова

Не менее скандальной оказалась и отставка руководства министра труда и социального развития. В сентябре 2018 года заместитель главы ведомства Зууракан Каденова устроила дебош на борту самолета, летевшего по маршруту Сеул — Алматы — Бишкек.

Скандал выявил, что и сама министр, и ее заместители незаконно ездят за границу по дипломатическим паспортам.

В итоге должностей лишились и министр Таалайгуль Исакунова, и все ее заместители — Зууракан Каденова, Жылдыз Полотова и Лунара Мамытова.

3 Гульмира Кудайбердиева Гульмира Кудайбердиева

Фото из Интернета. Экс-министр образования Гульмира Кудайбердиева

Министру образования и науки удавалось держаться в кресле, несмотря на скандалы с поставкой новых учебников в школы и ошибками в них, с многочисленными ошибками в аттестатах и дипломах. Последней каплей стала контейнерная школа в Нарыне.

Ее торжественно открыли 1 сентября в селе Кенеш. До того дети учились в аварийном здании. После разразившегося скандала Гульмира Кудайбердиева покинула пост.

4 Идрис Кадыркулов Идрис Кадыркулов

Фото из Интернета. Экс-глава ГКНБ Идрис Кадыркулов

В мае 2019 года скандал стоил должности и главе ГКНБ. Идрис Кадыркулов неформально встречался с председателем ГРС Алиной Шаиковой и предлагал наладить собственное производство по изготовлению документов государственного значения высокой степени защищенности. Речь о биометрических паспортах. В ГКНБ посчитали сделку коррупционной, возбудили уголовное дело.

На место Идриса Кадыркулова пришел Орозбек Опумбаев. Но биометрических загранпаспортов Кыргызстан так и не получил. Одна из причин, почему США ограничили выдачу виз кыргызстанцам.

5 Эрлан Абдылдаев Эрлан Абдылдаев

Фото из Интернета. Экс-министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев

В сентябре 2018 года посол в Корее Кылычбек Султан выступил на пресс-конференции с фактами коррупции в МИД. По словам посла, после назначения он узнал, что сотрудники дипмиссии в Малайзии занимались вымогательством, незаконной выдачей дипломатических паспортов, присуждением дипломатических статусов и «распилом» бюджетных средств.

После скандала Эрлан Абдылдаев подал в отставку.

Они ушли по-тихому

Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев был одним из самых критикуемых чиновников правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева. Бизнес даже вручил ему «черную калошу» как самому неэффективному руководителю. В мае 2019 года на волне очередной критики подал в отставку.

Одновременно с ним неожиданно должность покинул министр экономики Олег Панкратов. В скандалах не замечен, но в Жогорку Кенеше именно его винили в проблемах Кыргызстана с ЕАЭС. Уход он объяснил тем, что на критику надо реагировать. Правда, в июле 2019-го Олег Панкратов стал советником президента.

Сюрпризом стал уход с должности министра финансов Адылбека Касымалиева буквально через несколько дней после утверждения бюджета 2019 года в парламенте.

Меньше четырех месяцев проработала на посту и министр юстиции Айнур Абдылдаева. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ушел по собственному желанию и глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов.

Интересно, что почти все время работы нынешнего состава кабмина общество, гражданские активисты, депутаты требуют отставки министров внутренних дел и здравоохранения. Нареканий на их работу много. Однако и Кашкар Джунушалиев, и Космосбек Чолпонбаев остаются на своих местах. Видимо, пожертвовать ими Мухаммедкалый Абылгазиев пока не готов.