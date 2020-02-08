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Сюжет: Крупные взятки

Заместителя министра транспорта и дорог задержали за дачу взятки сотруднику ГКНБ

АКС ГКНБ при даче части взятки в размере $10 тысяч поймала с поличным заместителя министра транспорта и дорог Женишбека Ногойбаева. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

Уточняется, что вместе с чиновником задержан директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбек Бекмуратов.

«Женишбек Ногойбаев давал взятку сотруднику АКС ГКНБ за прекращение уголовного преследования работников курируемого им Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля. Они проходили фигурантами по ранее зарегистрированным материалам досудебного производства. За причастность к даче взятки задержан директор ведомства. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Дача взятки» УК КР. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — добавили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143038/
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