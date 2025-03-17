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Общество

Госорганам поручено ускорить работу с документами в системе «Инфодокс»

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на совещании поручил руководителям государственных и местных органов власти ускорить работу с документами в электронной системе «Инфодокс».

По его словам, как показал анализ, руководители госорганов недостаточно эффективно работают с входящими документами и подписанием резолюций.

«Учитывая возможности работы с электронной системой документооборота, я считаю, что документы должны рассматриваться руководителями в течение часа. Согласно статистике за январь — март 2025 года, каждый третий документ рассматривался руководителями государственных органов более часа, прежде чем был отправлен соответствующим исполнителям. Например, в государственных администрациях Араванского и Ноокатского районов, а также в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава только один из пяти документов был рассмотрен в течение часа.

В то же время хочу отметить государственные органы, которые оперативно рассматривают документы. Руководители государственной администрации Московского района, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также аппарата полномочного представителя президента в Чуйской области эффективно рассматривают входящие документы, принимая в работу 80-90 процентов всех документов в течение часа», — сказал Адылбек Касымалиев.

По его словам, в рамках электронного документооборота скорость принятия решений крайне важна для четкого и своевременного выполнения поставленных задач.

«Вы знаете темп работы главы государства. И в нынешних условиях недопустимо замедление процессов, это будет воспринято как саботаж работы высшего руководства страны. Впредь не допускайте необоснованных задержек в рассмотрении документов, оперативно работайте с входящими документами. Напоминаю, что все поручения высшего руководства республики должны выполняться в срок. За допущенные нарушения будут приняты соответствующие меры в отношении руководителей», — заключил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323029/
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