Акылбек Жапаров с директором АБР обсудил проект ГЭС «Камбар-Ата-1»

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял директора представительства Азиатского банка развития в Кыргызстане Чжэна Ву. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили совместные вопросы двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, изменения климата, жилищной политики и сельского хозяйства.

Особое внимание собеседники обратили на реализацию проекта строительства ГЭС «Камбар-Ата-1», отметив его как один из значимых не только для КР, но и всего Центральноазиатского региона.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что предварительная стоимость проекта составит $4,5 миллиарда и для мобилизации ресурсов планируется проведение международного инвестиционного форума.

Далее стороны подробно обсудили сотрудничество в сельскохозяйственной сфере.