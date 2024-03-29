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Общество

Акылбек Жапаров с директором АБР обсудил проект ГЭС «Камбар-Ата-1»

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял директора представительства Азиатского банка развития в Кыргызстане Чжэна Ву. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили совместные вопросы двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, изменения климата, жилищной политики и сельского хозяйства.

Особое внимание собеседники обратили на реализацию проекта строительства ГЭС «Камбар-Ата-1», отметив его как один из значимых не только для КР, но и всего Центральноазиатского региона.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что предварительная стоимость проекта составит $4,5 миллиарда и для мобилизации ресурсов планируется проведение международного инвестиционного форума.

Далее стороны подробно обсудили сотрудничество в сельскохозяйственной сфере.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290284/
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