Пятнадцать новых партий появилось в Кыргызстане. Кто их создал

В Кыргызстане появилось 15 новых политических партий. В 2019 году в реестре Министерства юстиции было зарегистрировано 14 политических организаций, 8 января список пополнился еще одной.

24.kg поинтересовалось, кто создал новые партии.

1 «Кыргыз Келечеги» «Кыргыз Келечеги»

Руководителем является Абдымалик Мырзаев. Ранее он возглавлял так называемый «Народный фронт». В 2014-м был обвинен в попытке организации государственного переворота. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Но санкцию отменили по решению Верховного суда. В январе прошлого года Абдымалик Мырзаев вновь попал в поле зрения спецслужб за антикитайские выступления.

В августе 2019-го его имя всплыло в уголовном деле в отношении адвоката Икрамидина Айткулова. Мырзаев обратился в милицию с заявлением, что Айткулов мошенник. По словам Мырзаева, юрист взял у его брата, чьи интересы представлял в суде, $5 тысяч 500 и не вернул.

В состав учредителей входят 15 человек. Первым в списке значится Раимбек уулу Актилек. В мае прошлого года он зарегистрировал ОсОО «Лайф Дринк». Компания занимается оптовой торговлей.

2 «Алтын-Доор» «Алтын-Доор»

Председателем стала Гулжамал Асаналиева. Она является главой общественного фонда «Золотой век народа», который зарегистрирован в феврале 2019-го.

Учредителями являются 10 человек. В списке на первом месте стоит Бектурсун Жээналиев. В открытых источниках информации о нем нет.

3 «Народная сила» «Народная сила»

Главой и основным учредителем (всего их 13) является Муратбек Чолпонкулов. В 2017 году он был постоянным представителем в ЦИК кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Известно, что Муратбек Чолпонкулов возглавляет ОО «Кетмен-Тобо ОБАБ».

4 «Эне журогу — Мекен» «Эне журогу — Мекен»

Политическую организацию создал и стал ее руководителем Кадыракун Молокоев. Всего в составе учредителей 10 человек.

Кадыракун Молокоев предпочитает, чтобы его называли Дервиш-Ата. Он по образованию бухгалтер, но это мирское занятие он, по собственному признанию, «оставил 30 лет назад и посвятил себя поиску духовного начала», стал дервишем (в исламе. — Прим. 24.kg).

5 «Ордо» «Ордо»

Руководителем и учредителем является Мирбек Мияров. В учредителях числятся 12 человек.

Едва партия зарегистрировалась в Минюсте и заявила о себе, как ее тут же обвинили в воровстве. Директор центра электронного взаимодействия «Тундук» Нурия Кутнаева заявила, что политорганизация позаимствовала их логотип и пригрозила судом.

Партия оставила обвинения без каких-либо комментариев.

6 «Аманат» «Аманат»

Председателем стал Канатбек Казматов. Учредил политобъединение Мухаммед Темирбаев. В учредителях еще 11 человек.

Канатбек Казматов, до того как стать главой политорганизации, состоял в списке партии «Конгресс народов Кыргызстана». На выборах в 2015-м она набрала 0,59 процента. О Мухаммеде Темирбаеве ничего неизвестно.

7 «Алга» «Алга»

В 2005 году партия с похожим названием, но только «Алга, Кыргызстан», уже существовала в стране. По ее списку в парламент баллотировались сразу двое детей президента Аскара Акаева — Бермет и Айдар. Это переполнило чашу терпения, и последовали мартовские события. Акаев с семьей бежал из республики, а третий созыв в 2007-м распустили.

Руководителем сегодняшней «Алги» является Мирлан Нарматов. О нем известно, что в 2014 году судился с чиновником Госрегистра Еленой Чекменовой. Речь шла о признании недействительной сделки купли-продажи земельного участка. Нарматов спор выиграл.

Учредителями партии стали 11 человек, в том числе Нурадил Элебесов. В 2013-м он возглавлял управление информационных технологий ГРС. Чиновник оказался в эпицентре скандала с выдачей паспорта человеку, которого никто никогда не видел. Нурадил Элебесов оформил паспорт без соответствующей резолюции руководства «Инфокома», что является грубым нарушением и злоупотреблением полномочиями. Из ГРС после окончания служебного расследования его уволили.

8 «Алтын-Ордо» «Алтын-Ордо»

Политорганизацию создал и встал во главе Уларбек Бакырдинов. Он бизнесмен. В 2013 году основал строительную компанию Adecs International. Ранее в большой политике замечен не был. Список учредителей состоит из 12 человек.

9 «Народный контроль» «Народный контроль»

Основателем и председателем является Камил Умаров. В список учредителей, помимо него, входят еще девять человек. Он известен своими жалобами на ректорат КГМА. Камил Умаров захотел стать директором временно законсервированного пансионата КГМА «Ак Булун». Но получил отказ от ректора и остался недоволен.

В этом году Камилу Умарову исполняется 80 лет.

10 «Жаны демилге» «Жаны демилге»

Главой стал Тынайбек Сансызбаев. В 2012-м он был депутатом Токмакского городского кенеша. Прошел по списку партии «Биримдик».

В составе учредителей 12 человек, в том числе Айгуль Мажитаева, брат лидера Кадырбек и еще один родственник Алишер Сансызбаев.

11 «Власть народу» «Власть народу»

Руководитель партии — Калдан Эрназарова, создатель — Раиса Бабаджанова. Отметим, что в 2016 году на выборах в местные кенеши Калдан Эрназарова баллотировалась в БГК от партии «Таза Кыргызстан». В январе 2017-го в партии разразился скандал. Политсовет открестился от своего лидера Марата Иманкулова и его сообщений о вхождении организации в состав теневого правительства.

О Раисе Бабаджановой в открытых источниках данных нет. В составе учредителей также Эдуард Бабаджанов. По некоторым сведениям, он супруг Раисы Бабаджановой. В учредителях также числится и журналист Аркадий Гладилов.

12 «Мекендеш Мигранттар» «Мекендеш Мигранттар»

Лидер — Таалайбек Алыбаев. Он является председателем правления ОО «Антикоррупционная комиссия за законность и правосудие». Входил в состав ОНС при МВД.

Учредители — 10 человек, в том числе родственники самого главы партии — Динара и Руслан Алыбаевы.

13 «Социал-демократы» «Социал-демократы»

Во главе партии и ее учредителя стоит Жыргалбек Ишенов. Он возглавлял Чуйское областное управление Нацстаткома. В скандалах, громких выступлениях или больших финансовых потоках не замечен. Всего в составе учредителей 11 человек.

14 «Биригуу» «Биригуу»

Ее основал Шермамат уулу Бексултан. В мае 2018 года добровольно вышел из списка партии «Онугуу-Прогресс». В 2016-м он баллотировался в судьи Иссык-Кульской области, но к конкурсу допущен не был. Члены Совета по отбору судей обнаружили, что Шермамат уулу Бексултан был фигурантом уголовного дела. Однако оно было прекращено в связи с примирением сторон. В учредителях партии выступают 10 человек.

Руководителем политорганизации стал Нурланбек Мырзаяров. В марте 2017 года он возглавлял айыл окмоту Чаткальского района.

15 «Нурдаи» «Нурдаи»

Ее создатель и председатель — Торокон Жунусбеков. В списке учредителей значатся еще девять человек.

Жунусбеков состоял в движении «Жаны Муун» и в октябре 2014-го объявил голодовку вместе с Мелисом Аспековым против повышения цен на бензин и электроэнергию. В 2010 году Торокон Жунусбеков баллотировался в Жогорку Кенеш по списку партии «Ар-Намыс» под номером 75.

В ЦИК напоминают, что участвовать в выборах-2020 смогут только политические организации, прошедшие регистрацию или перерегистрацию в Минюсте не позднее, чем за полгода до официального объявления даты дня голосования. Если выборы пройдут 4 октября, то дату должны огласить в период с 25 июня по 5 июля.