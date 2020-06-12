Правительство поддержало поправки в Закон «О политических партиях»

Сегодня в Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по поправкам в Закон «О политических партиях». Инициаторами изменений выступают депутаты Айнуру Алтыбаева, Нурбек Алимбеков и Мирлан Бакиров.

По словам заместителя министра юстиции Максатбека Есеналиева, в целом правительство поддержало концепцию документа. «Но хотелось бы, чтобы партия определяла цели и задачи всех ее членов, а не только лидера. Сегодня в Кыргызстане 259 партий. Основная часть из них играет активную роль в политических процессах и управлении государства. А некоторые из них просто находятся в базе данных с момента их создания», — отметил чиновник.

Участники слушаний также добавили, что следует внести норму, согласно которой политик не может быть одновременно представителем нескольких партий. Баллотироваться в парламент он должен только по списку той партии, членом которой является.