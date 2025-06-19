Тихая смерть партий в Кыргызстане

Следующие выборы в Жогорку Кенеш, которые должны состояться в 2026 году, но, может быть, как говорят те, кто знаком с закулисьем кыргызской политики, пройдут уже предстоящей осенью, станут «обкаткой» новой мажоритарной избирательной системы.

9 июня 2025 года Садыр Жапаров подписал конституционный закон, согласно которому страна будет разделена на 30 избирательных округов. От каждого в парламент, состоящий из 90 человек, пройдут по три депутата. Они могут выдвигаться как партией, так и быть самовыдвиженцами.

Партии–симулякры

Так получилось, что за 30 с небольшим лет независимости реальных политических партий в Кыргызстане так и не возникло. Было несколько партий вождистского типа с одним лидером-политиком во главе, как, например, «Ата-Мекен», «Ар-Намыс» или «Бутун Кыргызстан». При каждом президенте обязательно возникала партия власти — «Алга Кыргызстан!», «Ак-Жол», СДПК и другие, плюс партии олигархов, вроде «Республики», «Кыргызстана», «Бир-Бола», обычно поддерживающих политику власти.

То есть никаких идеологических оснований у кыргызских партий никогда не было.

Подавляющее большинство из них собирались на скорую руку под выборы и представляли из себя клуб по общим бизнес-интересам.

Они даже не пытались и не пытаются делать вид, что идеология как ориентир, определяющий их политические предпочтения, для них важна. Поэтому и названия партий в Кыргызстане не несут и почти никогда не несли никакой смысловой нагрузки. Ведь не выступала же реально за республику как форму государственного правления одноименная партия Омурбека Бабанова. Или взять партию «Кыргызстан». Что хотели сказать ее отцы-основатели, что они из Кыргызстана, за Кыргызстан и тому подобное. Но это естественно, было бы странно, если бы, будучи гражданами Кыргызстана, они поддерживали какую-то другую страну. В общем понять, где либералы, а где демократы, где социалисты, а где консерваторы, в кыргызской политике невозможно.

Да и сами кыргызские политики в большинстве своем вряд ли могут точно ответить, какие ценности они проповедуют.

Однако есть базовые вещи. С партиями-симулякрами Кыргызстан получал полную профанацию самих выборов по партийным спискам и, как следствие, имитацию проекта парламентской республики.

Поэтому и не получилось, поэтому и не жалко, что очередной декоративный псевдодемократический институт перестанет существовать. Почти перестанет.

Когда на похороны никто не пришел

Некоторые эксперты назвали введение мажоритарной системы в Кыргызстане ударом по политическим партиям. Но разве можно ударить по тому, чего, по сути, нет и никогда не было.

«Илитарные» клубы без идеологического фундамента, называющие себя партиями, куда доступ простым смертным закрыт просто не станут собираться под выборы. Их «члены» не будут скидываться в партийный «общак», выгадывать себе место в списке повыше, но подешевле, а просто разбегутся по своим малым родинам и будут пытаться обхаживать избирателей, спекулируя на знании местных проблем и обещаниях их решить.

Несостоятельность политических партий в Кыргызстане показывает и тот факт, что ни одна партия не высказалась против новой избирательной системы.

И не потому, что они бояться что-то сказать в противовес мнению власти, а потому что им нечего защищать и отстаивать.

Справедливости ради, нужно отметить, что Кыргызстан не единственная страна, где партии переживают, так сказать, кризис. Деградация института политических партий и парламентской демократии — общемировая тенденция и стоит за ней идеологический вакуум. Впрочем, кризис и разрушение всего и всех, привычных институтов и организаций — это неизбежный признак смены эпох, в котором мы все сейчас находимся.

Как выход — появление новых социальных институтов и новых идеологических концептов. Тогда возможно и осмысленное обновление партий в Кыргызстане, а пока похороны кыргызской партийной системы прошли тихо, незаметно и без особого сожаления.