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Власть

Сейчас не время. Депутаты исключили норму о финансировании партий из госбюджета

Депутаты, инициировавшие изменения в Закон «О политических партиях», отозвали норму о финансировании политорганизаций из госбюджета. Об этом сегодня на парламентских слушаниях сообщила нардеп Айнуру Алтыбаева.

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По ее словам, в связи со сложившейся экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса сейчас настаивать на введении гособеспечения политических объединений нецелесообразно. Авторы предлагают вернуться к рассмотрению этого пункта через год.

Айнуру Алтыбаева добавила, что партии должны быть финансово прозрачны и открывать источники поступлений денежных средств.

«Во многих странах политорганизации сдают свои отчеты в ЦИК. Мы тоже предлагаем ввести запрет на финансирование партий из-за рубежа. Что касается госфинансирования, то тут важно понимать: если эту поправку утвердят, то партии не будут зависеть от частных спонсоров», — пояснила она.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что поддерживает поправки — политобъединения ежегодно должны публиковать свои финансовые отчеты. Она полагает, что инициативу о государственном обеспечении партий стоит поддержать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155792/
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