Надо убрать! Активисты против гендерной квоты на парламентских выборах

В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по поправкам в Закон «О политических партиях». Участники мероприятия выступили против гендерной квоты и потребовали ее упразднить.

По словам главы общественного фонда «Тилекмат-Аке» Тилека Усупова, квотирования быть не должно, это дискриминация.

«Мы же депутатов избираем, а не делегатов. Если избиратели предпочтут партию женщин, пусть голосуют. Эту квоту нужно убрать, вообще квоты убрать. А вот норма о финансовой прозрачности политорганизаций нужная. Все должны быть подотчетны — и НКО, и партии. Однако я против того, чтобы политобъединения содержались за счет госбюджета. Почему мы должны платить им из своего кармана?» — сказал он.

Одна из авторов изменений нардеп Айнуру Алтыбаева пояснила: убрать требование о квотировании невозможно, это прописано в Конституции.

Отметим, что Тилек Усупов уже принимал участие в парламентских слушаниях по обсуждению поправки в закон об НКО. Он назвал тогда представителей правозащитного сектора иностранными агентами, заявив, что их нужно заставить открыть источники финансирования.