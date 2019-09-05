10:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Он не виноват. В парламенте вспомнили о Садыре Жапарове

Депутат парламента Зиядин Жамалдинов заступился за бывшего коллегу  экс-нардепа Садыра Жапарова. Он поднял вопрос сегодня на пленарном заседании в рубрике «Разное».

Читайте по теме
Эмильбек Каптагаев просит пересмотреть дело Садыра Жапарова

По его словам, адвокаты Садыра Жапарова обратились в суд и просили об амнистии для бывшего парламентария, но суд отказал. Экс-глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев также обратился к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой направить дело Жапарова на пересмотр. Он указал, что Садыр Жапаров не захватывал его в заложники и осужден незаконно по оговору Кенжебека Жумаева.

«Почему все заключенные подпадают под амнистию, а Садыр Жапаров нет? Где судейская объективность и справедливость?» — задался вопросом нардеп.

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.
Ссылка:
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
Виновник ДТП, в котором погиб сын Садыра Жапарова, обратился к политику
Эмильбек Каптагаев просит пересмотреть дело Садыра Жапарова
Садыр Жапаров не будет писать заявление по факту ДТП, в котором погиб его сын
Экс-депутата Садыра Жапарова отпустили из колонии на похороны сына
В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова
У экс-депутата Садыра Жапарова в аварии погиб сын
Садыру Жапарову отказано в амнистии
Еще одна попытка освободиться. Садыр Жапаров может выйти на свободу по амнистии
Стало известно, когда экс-депутат Садыр Жапаров выйдет на свободу
Садыру Жапарову отказано в амнистии. Адвокат говорит о беспределе и предвзятости
Популярные новости
Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась
Драка возле супермаркета. Родственник одного из&nbsp;подозреваемых работал в&nbsp;милиции Драка возле супермаркета. Родственник одного из подозреваемых работал в милиции
Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры
В&nbsp;Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует В Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует
Бизнес
К&nbsp;программе лояльности &laquo;Газпромнефти&raquo; присоединился 200-тысячный участник К программе лояльности «Газпромнефти» присоединился 200-тысячный участник
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»