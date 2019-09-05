Он не виноват. В парламенте вспомнили о Садыре Жапарове

Депутат парламента Зиядин Жамалдинов заступился за бывшего коллегу — экс-нардепа Садыра Жапарова. Он поднял вопрос сегодня на пленарном заседании в рубрике «Разное».

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По его словам, адвокаты Садыра Жапарова обратились в суд и просили об амнистии для бывшего парламентария, но суд отказал. Экс-глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев также обратился к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой направить дело Жапарова на пересмотр. Он указал, что Садыр Жапаров не захватывал его в заложники и осужден незаконно по оговору Кенжебека Жумаева.

«Почему все заключенные подпадают под амнистию, а Садыр Жапаров нет? Где судейская объективность и справедливость?» — задался вопросом нардеп.

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.