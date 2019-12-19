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Общество

Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Райым или райымдуулук, что ответит президент

В Бишкеке в сквере имени Максима Горького продолжается мирный митинг в поддержку Садыра Жапарова.

На акцию собралось около 500 человек из Нарына, Иссык-Куля, Таласа и Бишкека. Они призывают власти помиловать экс-депутата, который обратился к президенту с соответствующим заявлением.

Гражданский активист Мелис Аспеков считает, что Садыра Жапарова намеренно держат в заключении, так как, по его словам, народ видит в нем национального лидера, у которого большое число сторонников не только в Кыргызстане, но и за рубежом.

«Помилование на кыргызский язык переводится как райымдуулук. Президент должен сегодня выбрать Райыма или райымдуулук. Потому что все документы адвокат Садыра Жапарова предоставил президенту. Надежда у нас есть. Всем так называемым политзаключенным дали амнистию — Текебаеву, Чотонову, Талгарбекову и его команде, Бектуру Асанову, Кубану Кадырову. Эту же амнистию почему-то Жапарову не дают. Я думаю, это некое политическое решение», — сказал Мелис Аспеков.

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сторонники Садыра Жапарова продолжают сбор подписей за его освобождение.
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