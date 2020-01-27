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Общество

ГСИН: Садыр Жапаров выйдет на свободу не раньше 2026 года

Экс-депутат парламента Садыр Жапаров 5 февраля не будет переведен в колонию-поселение. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе исполнения наказаний. 

По данным ГСИН,  адвокат осужденного вводит общественность в заблуждение.  Садыр Жапаров выйдет на свободу не раньше 2026 года. Он обвиняется в особо тяжком преступлении и поэтому под амнистию не попадает, как и под условно-досрочное освобождение. 

Ранее в комиссию по помилованию при президенте направлены документы и прошение самого осужденного к главе государства  проявить акт доброй воли. 

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141638/
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