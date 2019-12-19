В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова

В Бишкеке в сквере имени Максима Горького проходит мирный митинг в поддержку Садыра Жапарова.
На акцию собралось около 100 человек. Они призывают власти помиловать экс-депутата, который обратился к президенту с соответствующим заявлением.
Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
Сторонники Садыра Жапарова продолжают сбор подписей за его освобождение.