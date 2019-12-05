Век воли не видать, или Почему амнистия Садыра Жапарова — пока пустая формальность?

Амнистия так называемых политических заключенных была воспринята обществом на ура. Садыр Жапаров также в списке амнистированных. Но долгожданную свободу до сих пор не получил. Ответом на его обращения во властные структуры и к президенту стало холодное молчание. Почему? Кто против свободы Садыра Жапарова?

В пресс-конференции принимают участие:

Мар Байджиев, Шергазы Мамбетов — депутаты легендарного парламента,

Шарабидин Токтосунов — адвокат,

Бумаржан Абасканова — адвокат,

Каныбек Осмоналиев — экс-депутат ЖК КР,

Омарбай Нарбеков — академик,

Сонунбубу Кадырова — писатель, поэтесса,

Асанбек Жуматаев — общественный деятель,

Садырбек Сагынбаев — кинорежиссер,

Гулсайра Момунова — поэтесса,

Медетбек Букуев — профессор,

Исмаил Мадинхай — глава дунганской диаспоры,

Рахматулла Козукеев — поэт.