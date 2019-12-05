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Почему амнистия Садыра Жапарова — пока пустая формальность

Век воли не видать, или Почему амнистия Садыра Жапарова — пока пустая формальность?

Амнистия так называемых политических заключенных была воспринята обществом на ура. Садыр Жапаров также в списке амнистированных. Но долгожданную свободу до сих пор не получил. Ответом на его обращения во властные структуры и к президенту стало холодное молчание. Почему? Кто против свободы Садыра Жапарова?

В пресс-конференции принимают участие:

Мар Байджиев, Шергазы Мамбетов — депутаты легендарного парламента,
Шарабидин Токтосунов — адвокат,
Бумаржан Абасканова — адвокат,
Каныбек Осмоналиев — экс-депутат ЖК КР,
Омарбай Нарбеков — академик,
Сонунбубу Кадырова — писатель, поэтесса,
Асанбек Жуматаев — общественный деятель,
Садырбек Сагынбаев — кинорежиссер,
Гулсайра Момунова — поэтесса,
Медетбек Букуев — профессор,
Исмаил Мадинхай — глава дунганской диаспоры,
Рахматулла Козукеев — поэт.
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